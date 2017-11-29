Школьник на обеденные деньги купил нож и изрезал одноклассника в Подмосковье

В подмосковном Высоковске 14-летний школьник задержан за попытку убить ножом своего одноклассника. Об этом в среду, 29 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел утром 28 ноября в Высоковской школе. Находясь в кабинете истории, мальчик подошел к однокласснику сзади и несколько раз ударил его ножом. Раненого подростка госпитализировали в тяжелом состоянии с колото-резаными ранами головы, лица и шеи. Нападавшего задержали учителя и передали сотрудникам полиции.

«В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Он задержан и допрошен, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — сказала представитель подмосковного управления СКР Евгения Кирюшина.

По ее словам, задержанный пожаловался следователям, что над ним постоянно издевались одноклассники. Для того чтобы отомстить, он несколько дней копил деньги, которые родители давали на обеды, и купил на них нож за 800 рублей. Своей жертвой школьник выбрал сверстника, от которого ему доставалось больше остальных.

1 ноября 18-летний московский студент убил преподавателя в колледже, сделал селфи на фоне трупа и выложил в сеть. После этого молодой человек покончил с собой.