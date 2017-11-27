Кондуктор высадил ребенка-инвалида на мороз в Екатеринбурге

В Екатеринбурге кондуктор высадил ребенка-инвалида из автобуса, несмотря на предъявленный им проездной билет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Инцидент произошел 23 ноября. Школьник, инвалид I группы, сел в маршрутный автобус и оплатил проезд через валидатор. Затем к нему подошел кондуктор и потребовал снова купить билет. Наличие проездного ребенку не помогло, его попросили покинуть машину.

Прокуратура проводит проверку по факту инцидента. В пресс-службе отметили, что у компании-перевозчика будет истребована необходимая документация. Собственную проверку проведет также региональное управление Следственного комитета России.

Ранее агентство «Москва» сообщало, что предприятие «Мострансавто» запретило высаживать из общественного транспорта детей без билетов. Такое решение было принято после многочисленных жалоб жителей Московской области на действия водителей и кондукторов.

В середине декабря 2016 года в Новгородской области ребенка высадили из автобуса на мороз. У школьника была лишь 50-рублевая купюра, и водитель предложил мальчику покинуть салон из-за отсутствия сдачи. В итоге четверокласснику пришлось идти в школу в мороз два километра по заснеженной дороге.