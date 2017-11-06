Избитая молотком кондуктор рассказала о нападении пьяной девочки

Петербургский кондуктор Вера Петреченко, пострадавшая от нападения пьяной девушки, раскрыла подробности инцидента. Об этом сообщает Пятый канал в понедельник, 6 ноября.

По словам 66-летней женщины, компания подвыпивших молодых людей, с которыми ехала злоумышленница, не хотела платить за проезд. Некоторые прикидывались спящими, другие попросили Петреченко позволить им бесплатно проехать две остановки и выйти. Кондуктор согласилась, однако подростки в итоге отказались выполнять обещания и стали оскорблять ее.

В конфликт вмешался водитель автобуса, которому удалось высадить трех смутьянов. Тем не менее, ссора продолжилась — несовершеннолетние продолжили оскорблять Петреченко, а одна из девушек сорвала аварийный молоток и ударила кондуктора по голове. После этого матерящуюся злоумышленницу схватили другие пассажиры и удерживали до приезда сотрудников правоохранительных органов. Выяснилось, что 17-летняя девушка уже давно стоит на учете в полиции.

Инцидент произошел 4 ноября около 23:30. В результате нападения Петренко госпитализировали с переломом лобной кости, черепно-мозговой травмой и ушибами. Несовершеннолетнюю же направили в Детскую городскую больницу имени Филатова, откуда она сбежала утром 5 ноября.