Пьяная школьница с молотком проломила череп кондуктору в Петербурге

Пьяная 17-летняя школьница напала на женщину-кондуктора в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел 4 ноября около 23:30. Девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, набросилась на кондуктора в салоне автобуса и нанесла ей несколько ударов молотком. Добравшись до дома, 66-летняя женщина вызвала скорую, в результате ее госпитализировали с переломом лобной кости, черепно-мозговой травмой и ушибами. Нападавшую же направили в Детскую городскую больницу имени Филатова.

Как отмечает «Фонтанка», кондуктор, по всей видимости, знала свою обидчицу. Однако что именно стало причиной конфликта, женщина не уточнила.

В октябре прошлого года в Новосибирске задержали 16-летнюю школьницу, которая вместе со своим 16-летним подельником напала на семью знакомых. Молодые люди, вооруженные топором, битой и ножом, попытались проникнуть в квартиру своих жертв и нанесли тяжелые травмы 80-летней пенсионерке, 11-летнему мальчику и 41-летней женщине.