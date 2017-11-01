Сибиряк проиграл в карты и зарубил топором четверых человек

Житель Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) задержан в Березовском районе по подозрению в убийстве четырех человек топором из-за проигрыша в карты. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным следователей, 48-летний житель Октябрьского района вместе со своей сожительницей прибыл в городское поселение Березово для обследования в медицинском учреждении. 31 октября они остановились на ночлег у случайной знакомой, где распивали спиртное и играли в карты с еще тремя мужчинами.

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«В ходе распития спиртного между подозреваемым и 19-летним юношей в связи с выигрышем последнего в карты произошла ссора. Вооружившись топором, мужчина нанес поочередно удары хозяйке квартиры и трем ее гостям. Смерть всех потерпевших наступила на месте преступления», — говорится в сообщении.

Как отмечают в региональном управлении СКР, подозреваемый попытался скрыться, но вскоре был задержан полицейскими. Сожительница мужчины уже дала «изобличающие его показания». Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.