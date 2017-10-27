Студента педколледжа осудили в Челябинске за убийство родителей молотком

Челябинский областной суд вынес приговор студенту педколледжа Станиславу Кружкину, который забил молотком своих отца и мать, после чего поджег шкаф с одеждой и скрылся с места происшествия. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщается на сайте суда.

Кружкин, студент педагогического колледжа, признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц») и по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшие причинение значительного ущерба и совершенные путем поджога»).

Молодому человеку 1997 года рождения назначено наказание в виде 14,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Вечером 11 июня 2016 года в квартире, где проживала семья Кружкиных, между подсудимым и его отцом произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. В ходе конфликта у молодого человека возник умысел на убийство. Вначале он избил потерпевшего руками и ногами, затем, найдя в доме молоток, нанес им отцу более 10 ударов по голове», — сообщили в суде.

По данным следствия, после этого Кружкин нанес удары молотком по голове матери. Потерпевший скончался на месте, мать подсудимого — через несколько недель в больнице. После совершения убийства молодой человек поджег шкаф с одеждой и скрылся с места происшествия.

17 октября сообщалось, что Петербургский городской суд приговорил местного жителя к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство бывшей жены и ее матери кухонным молотком, а также кражу их вещей и денег.