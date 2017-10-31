На Урале подростки избежали наказания за изнасилование девятилетней девочки

Уголовное дело по факту изнасилования девятилетней девочки в городе Златоуст Челябинской области прекращено, так как подозреваемые не достигли возраста уголовной ответственности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя регионального Следственного управления Следственного комитета Валентина Ведерникова.

По версии следствия, вечером 11 мая 13-летний подросток и его 12-летний товарищ жестоко изнасиловали девочку в заброшенном здании в Златоусте. После этого она смогла дойти до дома и рассказать об этом родителям. Было возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 131 УК («Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Суд отправил подозреваемых в центр временного содержания несовершеннолетних. Им грозило до 20 лет лишения свободы.

В региональном Минздраве агентству рассказали, что после инцидента девочка лечилась в челябинской областной детской клинической больнице.