Недовольным ценами за проезд школьникам из Дзержинска пообещали проблемы с ФСБ

Преподаватели школ Дзержинска (Нижегородская область) убеждают учеников выйти из сообщества «ВКонтакте» под названием «Дзержинск против роста цен на проезд» и пугают их проблемами с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Видеозапись одного из таких разговоров с учениками в школе №40 опубликовал портал «КозаПресс».

На видео учитель заявляет старшеклассникам, что их «фамилии кое-где находятся», и отговаривает от участия в протестных группах в соцсетях. Она предупреждает, что в противном случае школьники попадут в некий черный список и в будущем столкнутся с множеством проблем, например, с трудоустройством.

В ответ учащиеся отметили, что ничего противоправного не делали, и напомнили о существовании конституции. «В конституции у нас много что написано», — сказала педагог.

28 октября в паблике против повышения стоимости проезда появилось сообщение о том, что в школах Дзержинска проводятся профилактические беседы с несовершеннолетними участниками группы. Подобные встречи прошли как минимум в четырех учебных заведениях.

В записи отмечалось, что школьников либо обзванивают классные руководители, либо вызывают вместе с родителями, а также заставляют убрать репосты и выйти из сообщества. «Попутно утверждается, что этот ресурс "против Путина", а также сообщают, что делом заинтересовалась местная контора ФСБ. При этом конкретной статьи КоАП, которую якобы нарушают школьники, не называется (спойлер — ее и в природе не существует)», — говорится в записи.

В сообществе «Дзержинск против роста цен на проезд» состоит более 1,1 тысячи человек. Его участники недовольны планами местных властей и перевозчиков повысить стоимость поездки на общественном транспорте с 18 до 25 рублей.