Педагогов московской школы обязали следить за детьми в соцсетях

У классных руководителей московской школы №2120 появилась новая обязанность — контролировать деятельность своих учеников в социальных сетях. В частности, отныне они должны изучать аккаунты школьников во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook и Instagram. Об этом пишут «Такие Дела» со ссылкой на копию приказа директора учебного заведения и слова учителей.

Преподаватели рассказали изданию, что им поручено отслеживать, в какие группы вступают дети и что публикуют на своих страницах, кого они добавляют в друзья. По словам учителей, в будущем эти задачи будут прописаны в их трудовом договоре.

При этом в распоряжении не указано, с какого возраста необходимо следить за интернет-активностью школьников. «Можно предположить, что классных руководителей всех возрастов заставят стать коллективным "Большим Братом"», — рассуждает автор материала.

Материалы по теме «Скотина, отойди от меня» Молодые учителя о детях, школе и коллегах

В приказе отмечается, что данная мера необходима, в первую очередь, для «предупреждения вовлечения несовершеннолетних в деятельность асоциальных сообществ». О каких именно сообществах идет речь, в документе не упоминается.

В Департамента образования Москвы редакции «Таких Дел» не смогли предоставить оперативный комментарий. Замдиректора школы №2120 по воспитательной работе отказалась говорить о приказе.

В апреле 2014 года Министерство образования и науки предлагало учебным заведениям отслеживать деятельность педагогов и школьников в соцсетях для предупреждения террористических угроз. В 2017 году был принят проект постановления «Об антитеррористической защищенности организаций, осуществляющих образовательную деятельность», но пункт о слежке за интернет-активностью детей в него не вошел.