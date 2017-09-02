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«Скотина, отойди от меня»

Молодые учителя о детях, школе и коллегах

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Кадр: фильм «Очень плохая училка»

Школу считают самым консервативным общественным институтом. А педагогов — главными хранителями традиций, противниками всего нового. Однако в последнее время и там происходят изменения. По данным Московской высшей школы социальных и экономических наук, средний возраст российского учителя — 52 года. Но в то же время в общеобразовательную школу приходит молодежь. Сегодня в регионах 12 процентов педагогов моложе 29 лет. Представители нового поколения ведут себя более открыто. Многие завели онлайн-дневники, где делятся своими наблюдениями и размышлениями о современной школе, учениках и их родителях. «Лента.ру» изучила записи из Telegram-каналов начинающих педагогов. Многие из них — анонимные. Как-никак, корпоративные традиции сильны, и они не предполагают такой открытости.

«Когда-нибудь ученик меня достанет, и я скажу ему "ты"»

@leavethekidsalone «Незаслуженный учитель России». Ведет аноним. Учитель истории и обществознания из Москвы.

Самое неприятное в жизни рядом со школой — встречи с учениками. Да, это очень мило и патриархально, когда ты идешь по улице, а все с тобой здороваются, называют по имени-отчеству, говорят: «Ой, хороший урок был». Только такого не бывает. Обычно ты стоишь в магазине и покупаешь пиво, пену для бритья и лежалый кусок сыра. Внезапно рядом с тобой пристраивается ученик и говорит: «Здравствуйте, имя-отчество». И ученика прямо дрожь колотит, потому что на прилавок он выложил точно такое же пиво, чипсы и две пачки презервативов. И ты так смотришь на него, покровительственно улыбаешься и говоришь: «Здравствуйте, господин такой-то». Но глаза твои говорят: «Скотина, отойди от меня».

***
Из интересного — заметил моду на редкие (ну, для меня) имена среди детей. Есть немного странно звучащие вроде Влады; среди парней есть Прохоры, Еремы, в экзаменационных списках видел Демида. В классе у меня есть Василиса, а в следующем году будет Забава. Но лучшее имя, конечно, видел вчера на доске почета учеников в школе, где был на экзамене — Платон Глинка. Человек с таким именем не может вырасти в бездаря.

***
Кстати, знаете, какое самое лучшее чувство на свете? Ради чего можно ходить на экзамены, вставать рано утром, бриться каждый день и терпеть подростковые выходки?

Представьте: вы рассказываете на уроке про народ тольтеков и их страшные ритуалы. И вот вы увлеченно описываете, как тольтеки пускали друг другу кровь и как по весне приносили в жертву богам юношу и девушку, разбивая им головы ритуальной булавой. И тут на первой парте ойкает девчонка и испуганно прикрывает рот рукой. Именно в этот момент ты понимаешь, зачем все это рассказываешь. Потому что теперь, выслушав эту страшную сказку про кровавые обряды индейцев, девочка на всю жизнь запомнит, что жил на свете такой народ — тольтеки. И через 20 лет она расскажет это кому-то еще.

***
Мне очень нравится в нынешней школе — искренние попытки учителей обращаться к ученикам на «вы». Конечно, не во всех школах, и, конечно, не все учителя так делают. К классным руководителям претензий нет — человек практически живет со своими учениками, в курсе всех их проблем (ну, по крайней мере, должен быть), знает их родителей, звонит практически каждую неделю; они имеют право говорить ученикам «ты».

Но вот остальные учителя стараются быть вежливыми. Особенно это заметно на экзаменах. Я сидел на регистрации с двумя коллегами и наблюдал за ними — ученики подходили, отмечались в списке, а учителя желали им удачи, называя при этом по имени-отчеству. Да, думаю, кому-то эта деталь кажется излишней, но я довольно консервативен, и для меня важны все эти знаки уважения.

На самом деле, по словам учеников (уже после конца учебного года), я выглядел немного забавно, так как называл детей «господами». «Господин такой-то, ответьте...» «Госпожа такая-то, встаньте». Но очень быстро они привыкли и стали находить в этом удовольствие. Именно это мне и надо было — они должны были меня уважать, зная, что я уважаю их в ответ. И, надо вам сказать, это работает. Можно повышать голос, добавлять в него железа, но при этом быть вежливым. Стоило мне раздраженно сказать классу: «Господа мои...», и они замолкали. Да, думаю, это еще связано с тем, что я довольно внушительных размеров мужчина, и моя вежливость обезоруживает — особенно если дети к ней не очень привычны.

Но есть и еще одна причина моей вежливости. Когда-нибудь ученик меня достанет, я не выдержу и скажу ему «ты». И, думаю, он тогда дернется, словно от пощечины.

***
Как оказалось, дети полностью потеряли страх. Например, наш физрук регулярно находил валяющиеся в раздевалке сигаретные пачки. Я неоднократно слышал, как в школе он жаловался охраннику, что дети обнаглели и даже не прячут сигареты. Охранник сочувственно кивал и пенял на развращение телевидением и поп-культурой. Я поддакивал и спрашивал, много ли сигарет забывают. Физрук сетовал, что да, очень много.

Я не очень-то верил, что дети так наглы. Но однажды я шел по коридору и увидел пачку сигарет, лежащую на лавочке у школьной раздевалки. Мое сердце дрогнуло. «Неужели все это правда?» — подумал я. Я вертел в руках пачку «Парламента» и думал, как изменился мир.

Пачку я забрал с собой и скурил за воротами школы.

«То ли дети бесстыжие, то ли я стала ханжой»

@zero_edu «Нулевая образовательная ценность». Ведет учитель английского языка из Липецка Екатерина. В школу пришла в прошлом году после вуза.

***
Иногда, и в последнее время все чаще, мне кажется, что на профессии учителя лежит некое клеймо, что это даже не профессия вообще, а так, временное пристанище и какой-то признак неудачника. Часто такое прослеживается в разговорах с близкими, когда у собеседника спрашиваешь, как дела, и в ответ тебе — рассказ об отчетах, коллегах, сплетни про начальника и секретаршу на корпоративе, и ты уже приготовился отвечать на тот же вопрос, адресованный к тебе. Ведь столько историй накопилось! И Сидоров сегодня забавно ответил, и гости в школу пришли, и экскурсия на носу, и Иванов с Петровым из-за девочки подрались... а тебя просто не спрашивают. Ты ж училка, что у тебя может быть интересного?

И вообще, факт того, что кто-то целенаправленно пошел в учителя, почему-то окружающих печалит. Так, например, сегодня после городского педсовета подошла поздороваться с директрисой и завучами школы, в которой я училась, и хотя мы поговорили тепло, в их мимике и интонациях чувствовалось разочарование. Да, конечно, медалистка, обладательница красного аттестата, победительница олимпиад по предметам осталась в родном болоте и не переехала в большой город. А ведь ее не столь блистательные одноклассницы, кто в Москве, кто в Канаде, степень магистра получает или счастлива замужем в Швейцарии. А тут — училка. Бесполезная трата высокопотенциального человеческого ресурса.

А мне все равно на самом деле. Мне нравится моя работа, нравится атмосфера, и трудности не пугают. К тому же в работе учителя намного больше простора для креатива и саморазвития, чем во многих других сферах. Бывшим одноклассницам я не завидую совсем, я рада, что у них все хорошо, но и мне жаловаться не на что. Ну а тем, кто вот так легко сметает всех учителей в низшую касту, хочется напомнить, что во многом благодаря учителям вы получились такими, какие вы есть. И возможно, вы и ваши дети потом не раз скажете спасибо тому, кому вы сейчас сочувствуете.

***
Что делать, если выглядишь младше своих учеников? Так только кажется. Уже через пару недель прекрасно отличаешь молодого учителя от школьников. Я считаю, что в плане внешности учитель имеет право на что угодно, лишь бы это соответствовало его социальной роли в школе. То есть креативную стрижку сделать можно, а вот синий цвет волос — только на каникулах. То же и с одеждой — без мини-юбок и головокружительных каблуков. Соблюдать правило «белый верх — черный низ» и избегать макияжа тоже нет необходимости, ведь нельзя прятать свою молодость под надуманный стереотип «синего чулка». В разговорах с учениками и с родителями, однако, нужно пресекать любой намек на возраст, и фразы типа: «Ну понимаете, у меня друзья старше вас», или «Вы мне почти в дочки годитесь», нужно парировать тем, что, несмотря на возраст, вы — профессионал своего дела и взрослый человек, а уж кому и во что вы годитесь, вас не интересует. Главное — уверенность в себе.

***
Лично я считаю подростковую влюбленность крайне милой. Первые робкие симпатии, стеснительные взгляды, полуулыбки, гуляние по школе за ручку, скрывающее желание более тесного физического контакта — все это навевает некоторую ностальгию... Ну, разве что, кроме некоторых случаев, когда любовь цветет особенно пышно.

Есть у нас в школе парочка одна, которую, если переодеть и поместить в другое место, вполне можно снимать в каких-нибудь взрослых фильмах. Тесные объятия, покусывания шеи и мочек ушей, страстные поцелуи взасос на глазах учителей и других учеников — это для них норма. Сколько раз им делали замечания, все без толку. Сейчас доходит до того, что парочка эта предпочитает сидеть друг у друга на коленях вместо уроков, а школьники более младших классов иной раз стесняются выйти в туалет, потому что им придется идти мимо этих двух влюбленных.

И на фоне этого я вспоминаю свою школьную влюбленность. Я в девятом классе, он в одиннадцатом, встречает меня у школы, и мы под ручку идем пешком почти до моего дома. На одной из остановок мы прощаемся, ведь ему надо к репетитору, он обнимает меня, притягивает к себе и впервые целует в губы... А уже через двадцать минут на мобильнике высвечивается номер моей классной руководительницы, которая начинает распекать меня за неприличное поведение в общественных местах и наказывает впредь на улице с мальчиками не целоваться. Вот и думай, то ли дети бесстыжие пошли, то ли я с возрастом стала ханжой. Почему-то все-таки склоняюсь к первому.

«Коллеги, вы там совсем уже?»

@kseniia_andreevna. «Идеальная училка» Ведет учитель английского Ксения из Владивостока

***
Провела первый урок (в качестве репетитора) с подростком, тот рассказал мне, что в их школе есть экзамены для перехода из одного класса в другой. «Экзамены не очень сложные, но стресса достаточно. Учителя говорят, что мы все тупые, ничего не сдадим, и в 9 класс нас не возьмут». Во-первых, если в школе есть переходные экзамены, значит, это не простая школа. Во-вторых, коллеги, вы там совсем, что ли уже? Кто такое детям говорит вообще? Я все понимаю, в каждом классе достаточно оболтусов, которые ничего не делают и не учатся, но даже им такое говорить ни в коем случае нельзя!

Верьте в своих учеников. Не говорите и не делайте ничего такого, из чего впоследствии рождаются истории про «училку, которая нас всех гнобила». Будьте лучше, прошу вас.

***
Сегодня, накануне 1 сентября, в лицей заходили ученики моего 11Б.

— Жду всех на линейке, ребята! Будете как-то праздновать?

Смешок. Пятница же, последние выходные.

— Ксения Андреевна, а вы что будете делать после линейки 1 сентября?

— А я на рейв поеду на все выходные. На необитаемый остров.

— Рейд?

— Да не. Рейв.

***
Примерно четыре раза в год классному руководителю нужно проводить родительские собрания. Я их терпеть не могу. Ты готовишься, придумываешь важную общую тему встречи, делаешь интерактивы, взываешь к диалогу, но все без толку. Видимо, все настолько уже привыкли к тому, что родительское собрание — это мероприятие, где тебе рассказывают, как твой отпрыск облажался, что мне тяжело перенастроить людей на конструктивную работу. Но я пытаюсь.

***
В зоопарке Новосибирска: «Ты чо, даже на медведя не посмотришь в зоопарке? Ты чо сюда ехала вообще? В "Макдоналдс" свой?»

Отличная мотивация ребенка и прекрасный способ вызвать интерес к животным. Так держать, мастера коммуникации!

***
Мои коллеги часто жалуются на учеников: от телефонов не оторвать! Совсем учиться не хотят! Один разврат и деградация! А общаются они как? Что это за язык вообще?!

А я в восторге от нынешних подростков. Бодрость, рвение, у некоторых — злость с желанием срочно менять мир. Это не те миллениалы, к которым мы привыкли (по крайней мере, я), но еще не следующее поколение. Они где-то посередине, и вы только посмотрите, что вытворяют!

Само собой, за каждым таким проектом стоит взрослый, но этот взрослый увидел огромный потенциал детей и понял, как развить его, учитывая все особенности поколения. Ты уже не научишь этих детей так, как учили твоих родителей или тебя. Ну а темы, которые они поднимают... Они не каждому-то взрослому по зубам.

Подготовила Наталья Гранина

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