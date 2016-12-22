Оксана Пушкина поборется с воровскими понятиями среди подростков

Телеведущая и депутат Государственной Думы Оксана Пушкина возглавит рабочую группу по борьбе с подростковой преступностью. Об этом «Ленте.ру» рассказала представитель парламентария.

По ее словам, особое внимание Пушкина уделит АУЕ («Арестантский уклад един» или «Арестантское уркаганское единство») — молодежной субкультуре, в рамках которой детей призывают жить по так называемым воровским понятиям. В рабочую группу войдут психологи, педагоги, криминологи и сотрудники Роскомнадзора.

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Об АУЕ заговорили после случившегося в начале февраля нападения пятерых учащихся Хилокской коррекционной школы-интерната на местное отделение полиции. Они попытались освободить своего ранее задержанного одноклассника.

После этого в СМИ появилась информация, что многие подростки в Сибири и на Дальнем Востоке состоят в движении АУЕ, сторонники которого пропагандируют жизнь с соблюдением воровских законов и традиций.

Многие молодые люди также являются сторонниками субкультуры ACAB (от английского All Cops Are Bastards, «Все копы — ублюдки»). Символику ACAB и АУЕ используют для обозначения ненависти к правоохранительным органам.