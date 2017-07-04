На Алтае осудили заставившую пассажиров выпрыгнуть из поезда на ходу проводницу

В Алтайском крае суд признал виновной бывшую проводницу пассажирского поезда, заставившую пассажиров выпрыгивать из вагона во время движения. Об этом во вторник, 4 июля, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Женщину осудили по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Ее оштрафовали на 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Установлено, что инцидент произошел в сентябре 2016 года на станции Алтайская. Проводница поезда, следовавшего из Бийска в Новосибирск, заставила двух пассажирок вместе с багажом высадиться из вагона, несмотря на то, что состав уже начал движение. При этом заблаговременно о прибытии поезда на станцию сотрудница РЖД их не предупредила. В результате женщины получили ссадины и ушибы.

Летом 2012 года в Еврейской автономной области бывшая проводница получила один год лишения свободы условно за насилие в отношении представителя власти. Выяснилось, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда на одной из остановок к поезду прибыли сотрудники правоохранительных органов. Стражи порядка начали составлять административный протокол, после чего проводница выругалась на одного из полицейских, плюнула ему в лицо, укусила и нанесла несколько ударов руками и ногами.