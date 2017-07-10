Саратовец с ножом отнял у курьера суши ради семейного праздника

В Саратове задержали мужчину, подозреваемого в нападении на курьера, доставлявшего суши, сообщается на сайте Росгвардии.

Отмечается, что в воскресенье, 9 июля, курьер привез заказ в один из домов по улице Огородной. «Никто не открывал ему в течение нескольких минут, и молодой человек направился к выходу из подъезда, но путь ему преградил неизвестный мужчина. Он приставил к горлу потерпевшего нож, отобрал у него товар на сумму три тысячи рублей, после чего связал свою жертву и скрылся», — отмечается в сообщении.

Сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали подозреваемого в нескольких кварталах от места происшествия.

Как сообщает издание saratovnews.ru, напавший на курьера 33-летний саратовец долгое время был безработным. Он захотел устроить семье праздник и заказал суши по адресу, где многие квартиры были расселены. После нападения мужчина переоделся и пошел в магазин за алкоголем. В отношении него возбуждено уголовное дело.

В марте столичные полицейские задержали трех москвичей, подозреваемых в хищении у курьера двух коробок с пиццей. По версии следствия, молодые люди сами сделали заказ, после чего похитили его.