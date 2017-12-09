Норильский грабитель удовлетворился двумя тюбиками зубной пасты

В Норильске преступник ограбил торговый павильон на два тюбика зубной пасты. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю.

Грабитель ворвался в магазин, и угрожая продавщице пистолетом, потребовал открыть кассу. В это время мимо торговой точки проходила женщина, и у преступника при виде свидетеля сдали нервы — он разбил витрину, схватил товар и выбежал на улицу.

Свидетелем оказалась сотрудница правоохранительных органов, которая решила проследить за вором. Подозреваемый попытался скрыться в одном из общежитий города, однако подоспевшие наряды патрульно-постовой службы и оперативники уголовного розыска задержали его.

Им оказался 28-летний местный житель. При обыске у него был обнаружен и изъят пневматический пистолет, а также похищенное — два тюбика зубной пасты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В случае максимального наказания мужчина может лишиться свободы на срок до восьми лет.