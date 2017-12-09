Силовые структуры
 
«Лента.ру» теперь в Telegram. Без спама и SMS. Подписывайтесь!→
Последние новости
Трамп присвоил США победу в двух мировых войнах и похвалил себя за обстрел Сирии
Норильский грабитель удовлетворился двумя тюбиками зубной пасты
В ДТП в Якутии погибли девять человек
Силовики ликвидировали троих боевиков в Ставрополе
Саакашвили решил бессрочно поголодать
Трамп одобрил новые санкции в отношении России
Ургант и Витя АК-47 предложили «похватать на ротан» в стиле «Азино три топора»

Норильский грабитель удовлетворился двумя тюбиками зубной пасты

Перейти в «Мою Ленту»

В Норильске преступник ограбил торговый павильон на два тюбика зубной пасты. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю.

Грабитель ворвался в магазин, и угрожая продавщице пистолетом, потребовал открыть кассу. В это время мимо торговой точки проходила женщина, и у преступника при виде свидетеля сдали нервы — он разбил витрину, схватил товар и выбежал на улицу.

Свидетелем оказалась сотрудница правоохранительных органов, которая решила проследить за вором. Подозреваемый попытался скрыться в одном из общежитий города, однако подоспевшие наряды патрульно-постовой службы и оперативники уголовного розыска задержали его.

Им оказался 28-летний местный житель. При обыске у него был обнаружен и изъят пневматический пистолет, а также похищенное — два тюбика зубной пасты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В случае максимального наказания мужчина может лишиться свободы на срок до восьми лет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Воры неторопливо подготовились и похитили 9 тысяч бутылок водки в США
Пенсионерка недосчиталась 400 долларов и вернулась ограбить банк
Мужчина в маске потерпел фиаско при попытке ограбить банк в Москве
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:02Сегодня

«Не жалеть ни женщин, ни детей, ни стариков»

Беспощадная банда «Тяп-Ляп» заставила вздрогнуть весь Советский Союз
14:16 8 декабря

Любовники скормили омского фермера свиньям и попали за решетку

17:25 8 декабря

Главной бедой транспорта центральной России оказались взятки

12:16 7 декабря

Улюкаев поразился способности Сечина «растворяться в воздухе с запахом серы»

Силовые структуры00:01 7 декабря

«Сколько убила, я не считала»

«Ростовские амазонки» жили разбоем и убивали полицейских
23:07 8 декабря

США пообещали предупреждать Москву о готовящихся терактах

15:51 8 декабря

Мэра Туапсе задержали с «подарком ко дню рождения»

18:21 7 декабря

Мать Захарченко записала 600 тысяч евро как «мелочь»

Силовые структуры00:03 8 декабря

«Закроют меня — другие продолжат»

Бывший полицейский разоблачал коллег и теперь рискует сесть
17:15 8 декабря

Главного криминалиста МВД России поймали на хищениях и уволили указом президента

14:13 8 декабря

Сотрудники ФСБ поймали «крышевавшего» бандитов прокурора

19:59 7 декабря

Оправдательный приговор россиянину заменили на пожизненный срок

Россия
Нажал на газ
Зачем Путин вывез на Север министра из жаркой Саудовской Аравии
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Артур, Лурьяна, Дмитрий и Алина Алфимовы«На моем месте должна была быть другая»
Что делать, когда ребенок родился больным, а муж стал инвалидом
Самый богатый депутат Госдумы вызвал интерес Поклонской
Власти Коми объяснились за вручение многодетной матери термоса
Российский генерал ответил на сообщения о причастности к гибели «Боинга»
«Заходишь, и сразу ясно: все, хана»
В России можно вылечить рак, но одной удачи для этого мало
Все материалы
Мир
Кровавый конвейер
На Гаити круглый год режут и свежуют скот
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Югославская кровь
Кто стрелял, резал и сеял смерть во время страшной войны на Балканах
Разбросавший свинину у мечети американец получил 15 лет тюрьмы
Более 750 палестинцев пострадали в стычках с израильской полицией
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Косовские политики отметили оправдание стрельбой и снова попали под следствие
Все материалы
Бывший СССР
«С ядерной кнопкой все будет в порядке»
Кто поставил жирную точку в истории СССР
Ненавистницу русскоязычных украинцев обвинили в работе на Москву
Крыша едет: в Киеве задержали Михаила Саакашвили
Политика обвиняют в работе на Кремль, его сторонники дерутся с полицией
Порошенко пришел в восторг после увеличения расходов на армию в бюджете Украины
СБУ задержала Михаила Саакашвили
Лавров и Климкин провели первую с 2014 года очную встречу
Украинские чиновники закусили водку икрой перед жующими вафли инвалидами
Все материалы
Экономика
Чистый товар
Какие порошки тестируют на людях
Россию неоправданно назвали самой пьющей страной мира
Клиенты Сбербанка столкнулись с третьим за неделю сбоем в работе
Для жизни и работы
В Москве пройдут Дни Дальнего Востока
Лучшие из будущих
Названы победители конкурса пилотов для Sukhoi Superjet 100
Самые масштабные торги биткоином оказались под угрозой
Жители Свободного подскажут властям стратегию развития города
Все материалы
Силовые структуры
«Не жалеть ни женщин, ни детей, ни стариков»
Беспощадная банда «Тяп-Ляп» заставила вздрогнуть весь Советский Союз
«Сколько убила, я не считала»
«Ростовские амазонки» жили разбоем и убивали полицейских
«Закроют меня — другие продолжат»
Бывший полицейский разоблачал коллег и теперь рискует сесть
Главной бедой транспорта центральной России оказались взятки
США пообещали предупреждать Москву о готовящихся терактах
Мэра Туапсе задержали с «подарком ко дню рождения»
Главного криминалиста МВД России поймали на хищениях и уволили указом президента
Все материалы
Наука и техника
Япона вошь
Названы лучшие игры года
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Гены решают
Почему мужчины рождаются геями
В МГУ посмотрели на загадочные щупальца
Россия подготовит мощное оружие против США
Опровергнута популярная гипотеза происхождения человека
SpaceX запустит два казахстанских спутника
Все материалы
Спорт
В мясо
Униженный «Спартак» и боевой ЦСКА. Русские в Европе обнадеживают, но ненадолго
Антон ШипулинНедострел
Российские биатлонисты снова провалились. Насколько все плохо?
Чемпион мира по биатлону посочувствовал отстраненным от Олимпиады россиянам
Жена итальянского регбиста убила двоих детей и попыталась совершить суицид
Российские лыжники решили ехать на Олимпиаду-2018
Глава Олимпийского комитета России объяснил причину извинений перед МОК
«Бавария» заплатит за чужие фальшивые деньги
Все материалы
Культура
Вскрылись
Чилийская художница разгадывает тайны прошлого по венам
Ее тело — ее дело
Спайк Ли дебютировал на телеэкранах с сериалом о пансексуальной черной художнице
Я календарь переверну
Кино недели: от хоррор-версии «Дня сурка» до «Битвы полов»
Трансвестит облил пахучей жидкостью снимки обнаженных девочек на выставке
Умер народный артист СССР Владимир Курбет
Вышел русский трейлер «Мира юрского периода 2»
Назван лучший актер года
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесконечное умиление
У них кривые челюсти и не хватает лап, но это не мешает им быть звездами сети
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Японистика всякая
Пытки током, удушье и караоке-мастурбация. Это не ад, а азиатское телевидение
В сети добились ответа на вечный вопрос о верхних полках в поезде
Telegram подал на ФСБ в Верховный суд
Постоянно унижаемый на ток-шоу Майкл Бом рассказал о причине его «задержания»
Такса попыталась скрыть свою глупость и стала мемом
Все материалы
Ценности
Глубоко фиолетово
Самый модный цвет года покорил Рианну и полюбился британской королеве
«Бабушкина жилетка» стала одним из главных трендов в одежде
В мертвых найках
Москва помешалась на кроссовках, а ушлые подростки на этом зарабатывают
Пошлое платье Бьорк поразило грузинских фанатов
Елизавета II выбрала странный образ для встречи с африканцами
Топовые дизайнеры раскрыли секрет свадебных туфель невесты принца Гарри
Представлена косметика цвета зимнего солнца
Все материалы
Путешествия
Путь далек лежит
Как совершить путешествие без неприятных последствий
Грузия подсадит туристов на марихуану
В Венесуэле появится семизвездочный отель
Курортный остров со страшным названием продадут за биткоины
Отели приютили голливудских погорельцев
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Таможенники нашли в чемодане грузинку
Все материалы
Из жизни
В туалет или в морг?
Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
Olivia BudgenСила земли
Кто и зачем борется с раком сырыми овощами и кофейными клизмами
Британка прославилась созданием новогодних игрушек с прахом умерших
Премьер-министр Австралии разыскал создателя радужного вязаного велосипеда
Американец героически ринулся в огонь ради кролика
Быстроклювая утка покорила интернет
Все материалы
Тест: кто ездил на иномарках в СССР
Кто рассекал по Стране Советов на «Мерседесах»?
Невероятные стартапы, которые изменят жизнь водителей
Автомат по продаже машин, встроенный алкотестер и так далее
Бронированные монстры
8 бронированных машин, от вида которых падает челюсть
Что случилось с самым загадочным тюнером Porsche
История культовых тюнинг-ателье: Gemballa – успехи и трагедии легендарной марки
Беспилотник Renault подключит пассажиров к виртуальной реальности
Британцы сделают из Land Rover Defender шестиколесный «полукабриолет»
Хардкорный Lotus Exige проехал Нюрбургринг медленнее Honda Civic и VW Golf
Все материалы
«Надо сразу прощаться, ведь жизнь проходит»
Квартирный вопрос довел пенсионеров до развода
Вы сняли, вас сняли
Мир охватила эпидемия секс-скандалов из-за арендованных квартир
Панельная романтика
Помните ли вы здания из лучших советских фильмов: тест
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
В Набережных Челнах квартиру продали шесть раз вместе с пенсионеркой
Новую программу ипотеки для семей запустят в 2018 году
Жилой дом в Новой Зеландии подбросили на пустырь
Все материалы