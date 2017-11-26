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Воры неторопливо подготовились и похитили 9 тысяч бутылок водки в США

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Полиция в Калифорнии (США) разыскивает трех человек, подозреваемых в похищении 1,8 тысячи галлонов (6,8 тысячи литров) элитной водки с винзавода Fog Shots в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Fox News.

По данным полиции, незадолго до ограбления камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестных, проникших на территорию предприятия. На кадрах, к примеру, видно, как один из них перелезает через забор с колючей проволокой, а двое других ждут его внизу. Отмечается, что в ту ночь со складов ничего не пропало.

Спустя три недели воры полностью обчистили помещение, оставив только коробки и разбитые стаканы. У полиции нет доказательств, что люди на видео причастны к этому ограблению, но стражи порядка уверены, что это так.

«У нас было алкоголя до потолка», — сокрушается исполнительный директор Fog Shots Арт Гукасян (Art Gukasyan). По его словам, компании причинен ущерб на 280 тысяч долларов. Гукасян отметил, что фирма теперь не сможет представить продукцию в магазинах перед праздниками.

Полиция пытается понять, как грабители унесли добычу за раз — это больше девяти тысяч бутылок.

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