Полицейский за рулем Infiniti насмерть сбил иностранца на МКАД

Сотрудник полиции насмерть сбил пешехода на МКАД. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве. Авария произошла в ночь с воскресенья на понедельник в районе 25-го километра дороги.

«В свободное от службы время сотрудник ОМВД России по Даниловскому району не справился с управлением и совершил наезд на мужчину 1974 года рождения, находившегося на проезжей части дороги около своего автомобиля. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте», — сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как отмечает «Пятый канал», погибший мужчина был гражданином Кубы. Сбивший его полицейский ехал за рулем Infiniti, после столкновения с человеком он протаранил еще две машины. По данным телеканала, мужчина занимает должность оперуполномоченного с января и уже имеет выговор от руководства.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.

1 декабря сотрудник полиции сбил женщину возле здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. Он находился за рулем служебного автомобиля.

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