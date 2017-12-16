Чувашский полицейский насмерть сбил женщину

В Моргаушском районе Чувашии полицейский насмерть сбил пешехода. Об этом сообщается на сайте СКР по республике.

Инцидент произошел днем в субботу. Управляющий автомобилем Volkswagen сотрудник правоохранительных органов сбил 54-летнюю женщину у остановки общественного транспорта «деревня Сидуккасы».

Сотрудник полиции место дорожно-транспортного происшествия не покинул, в ближайшее время он будет направлен на медицинское освидетельствование. Решается вопрос о назначении автотехнической и медицинской судебных экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

20 ноября стало известно, что в Тамбовской области пьяный сотрудник полиции сел за руль и насмерть сбил пешехода. 35-летний полицейский вылетел на встречную полосу и совершил наезд на шедшего по обочине на другой стороне улицы человека.

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