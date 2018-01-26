Уральский тракторист сбил пенсионерку на скорости 14 километров в час

В Магнитогорске 56-летний тракторист, двигаясь со скоростью 14 километров в час, сбил на пешеходном переходе 70-летнюю пенсионерку. В результате женщина получила закрытый перелом плечевой кости, говорится на сайте прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело в отношение виновника ДТП, возбужденное по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности тяжкий вред здоровью (статья 264 УК), направлено в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Инцидент произошел 15 июня прошлого года на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Доменщиков. Как отметили в надзорном ведомстве, водитель трактора «Беларус» «своевременно не обнаружил из-за ограничивающей обзорность роторной косилки женщину-пешехода, переходившую проезжую часть».

В августе прошлого года полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным трактористом в Иркутской области. Заблокировать его не удавалось, так как нарушитель пытался повредить машину ДПС агрегатом для покоса травы, поэтому полицейским пришлось стрелять по колесам.

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