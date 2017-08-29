За пьяным сибирским трактористом устроили погоню со стрельбой

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным трактористом близ поселка Ныгда в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

Нарушитель пытался повредить машину ДПС, используя прикрепленный к трактору агрегат для покоса травы. «В сложившихся условиях заблокировать агротехнику не представлялось возможным, поэтому полицейские приняли решение применить оружие, произведя несколько выстрелов по колесам», — рассказали в пресс-службе ведомства. Только после этого мужчину удалось задержать.

Тракториста привлекли к административной ответственности и поместили в спецприемник. Транспортное средство отправлено на штрафстоянку.