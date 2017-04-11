Немецкий тракторист окатил пассажиров кабриолета навозом

В результате ДТП на шоссе в 30 километрах к северо-западу от немецкого города Мюнхен салон легкового автомобиля оказался заполнен жидким навозом. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает агентство Associated Press.

По данным немецкой полиции, кабриолет Renault был припаркован на обочине дороги. Мимо проезжал трактор, везущий прицеп с навозом. Неожиданно он вильнул в направлении легкового автомобиля, и содержимое прицепа хлынуло в салон машины.

52-летний мужчина и его 14-летняя дочь, сидевшие в кабриолете, оказались облиты жидкой субстанцией с ног до головы, но не получили травм. Тракторист также не пострадал. В полиции отмечают, что легковой автомобиль, по всей видимости, испорчен и не подлежит ремонту.

В январе сообщалось, что пару из Канады оштрафовали на 15 тысяч долларов за внушительные запасы навоза на их участке, которые были различимы на спутниковых снимках с Google Earth.