Американские амиши пожаловались в суд на лошадиные подгузники

В американском городе Оберн, штат Кентукки, амиши обратились в суд с требованием отменить правило, запрещающее ездить на лошади, у которой нет подгузника или мешка для навоза под хвостом. Они заявили, что подобные ограничения мешают им исповедовать свою религию, сообщает The Wall Street Journal.

Согласно иску, который был подан двумя представителями обернской общины амишей, правило придумали специально для преследования последователей этой деноминации. Они указывают, что в октябре 2016 года рассмотрения в суде Оберна ожидали 25 дел, касающихся лошадиных подгузников. Все ответчики были амишами.

Правило было введено в 2014 году. Городские власти утверждают, что поводом для этого стали жалобы местных жителей на конский навоз на улицах. Амиши отказываются использовать лошадиные подгузники из-за запрета старейшин общины.

Амиши являются самым консервативным ответвлением протестантского движения меннонитов. Они отвергают современные технологии и передвигаются на повозках, запряженных лошадьми.

В 2016 году сообщалось, что в Пенсильвании предъявлены обвинения супругам из религиозной общины амишей и их знакомому, которому они подарили свою 14-летнюю дочь в благодарность за оказанную финансовую помощь.