Секс втроем в машине спровоцировал тройное ДТП в Кирове

В Кирове групповой секс в Hyundai Solaris стал причиной ДТП с тремя разбитыми машинами. Об этом сообщает Gorodkirov.ru.

По информации портала, водитель со своим другом выпивали в гараже со знакомой девушкой, а затем решили вместе прокатиться по городу. Во время поездки мужчины склонили подругу к сексу, потеряли управление и протаранили Chevrolet с таксистом и Honda, в которой находились дежурившие по городу активисты ночного патруля.

Виновник аварии пытался скрыться с места, но был задержан общественниками. Ему грозит лишение прав.

В Китае в 2014 году женщина сломала обе ноги во время секса в автомобиле, который случайно пришел в движение. В половом акте участвовали еще двое — мужчина и женщина, которые также были травмированы.

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