95-летний создатель Человека-паука достал медсестер просьбами об оральном сексе

Американского автора комиксов Стэна Ли, создавшего супергероев Человека-паука, Халка и людей Икс, обвинили в многочисленных сексуальных домогательствах по отношению к молодым медсестрам, ухаживавшим за ним. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам медицинских работников, 95-летний Ли неоднократно хватал юных девушек за части тела, просил их об оральном сексе, расхаживал перед ними голым и «хотел, чтобы ему доставили удовольствие в постели».

Отмечается, что компания, предоставляющая Ли медицинские услуги на дому, пока не обращалась в полицию и в суд. Скандал разгорелся из-за того, что руководительница фирмы начала публично рассказывать о неподобающем поведении создателя Человека-паука. Адвокат писателя заявил, что эти обвинения — лживы и отвратительны, и он намерен бороться за восстановление доброго имени подзащитного.

Источник из окружения Ли заявил: «Стэн — старик, который, похоже, съехал с катушек. Он не заботится о том, что люди о нем подумают». По словам собеседника издания, писатель приставал к каждой медсестре, которая оказывалась у него дома. «Очевидно, что владелица компании, сама успевшая поухаживать за Стэном, в итоге решила, что это уже чересчур», — отметил он.

Стэн Ли — создатель самых известных героев вселенной Marvel, в том числе Железного человека, Тора, Мстителей, Фантастической четверки и людей Икс.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!