Саратовец попал в ДТП и станцевал лезгинку на капоте

Участник ДТП в Саратове станцевал лезгинку на месте аварии — сначала на капоте, потом на проезжей части. Об этом сообщает «Регион 64» и публикует видео на своем YouTube-канале. Водитель хотел успокоить девушку, которая ехала с ним.

Как отмечает издание, автомобили ВАЗ-2110 и ВАЗ-2109 столкнулись друг с другом на перекрестке. От удара «девятку» вынесло на другую полосу, где она врезалась в Hyundai. В аварии никто не пострадал, но на дороге образовалась крупная пробка. Молодой человек, решивший станцевать лезгинку, ехал в «десятке».

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