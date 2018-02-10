В Москве водитель сбил детей и скрылся

На юго-востоке Москвы автомобиль наехал на троих пешеходов. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы столичного управления ГИБДД.

По словам собеседника агентства, ДТП произошло на Батайском проезде в районе Марьино. «Произошел наезд на троих пешеходов, двое пострадавших — дети», — рассказал он. Сотрудник инспекции добавил, что водитель машины скрылся с места аварии, но вскоре автомобиль нашли, и нарушителя задержали. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее в субботу на улице Юности в районе Вешняки произошло другое ДТП. Там столкнулись два автомобиля, в результате пострадал ребенок. Как сообщает агентство «Москва», с места аварии его пришлось эвакуировать на вертолете.

«В данный момент с места происшествия экипаж вертолета эвакуирует пострадавшего с различными травмами в специализированное детское лечебное учреждение Москвы. На борту его сопровождает авиамедицинская бригада», — сказал сотрудник департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

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