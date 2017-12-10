Уличная гонка в Москве закончилась гибелью трех человек

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В деревне Внуково в Новой Москве произошла авария, погибли три человека. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. Видео последствий опубликовало агентство «Москва».

В ДТП попали автомобили Mercedes, Peugeot и «Лада». Помимо трех погибших есть двое пострадавших.

«Авторадио» без указания источника сообщает, что аварию устроили водители Peugeot и «Лада Приора», состязавшиеся в скорости на Внуковском шоссе. Одна из машин столкнулась с внедорожником Mercedes. По словам очевидца, участник уличной гонки вылетел на встречную полосу, где и врезался в джип, передает РЕН ТВ.