Опубликовано видео с последствиями ударов США по иранской провинции Бушер

Mehr публикует видео с последствиями ударов США по иранской провинции Бушер

Появилось видео с последствиями ударов США по иранской провинции Бушер. Кадры публикует иранское информационное агентство Mehr.

На кадрах видно, как в небо после атаки американских военных поднимается густой столб черного дыма.

Ранее заместитель губернатора провинции Бушер Эсхан Джаханиан сообщил, что США нанесли удар по районам в Иране, располагающимся поблизости от атомной электростанции (АЭС) «Бушер». По словам представителя местных властей, американский снаряд поразил несколько объектов в провинции Бушер, включая окрестности АЭС.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Тегераном. По его словам, продолжение переговоров с Исламской Республикой является «пустой тратой времени».