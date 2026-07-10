Захарова: Киевский режим пытается превратить Киево-Печерскую лавру в бесовское капище

Киевский режим пытается превратить Киево-Печерскую лавру в бесовское капище. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в заявлении на сайте ведомства.

«Киевский режим сознательно продолжает глумиться над лаврой, пытаясь превратить ее в бесовское капище, чтобы устраивать там не только обряды у бюста преданному анафеме гетману Ивану Мазепе, но и буквально пляски на костях всякого бандитского отребья, предателей и кровавых палачей своих земляков», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, украинский лидер Владимир Зеленский демонстрирует личную неприязнь к православной вере и стремится причинить еще большее душевное страдание духовенству и прихожанам канонической церкви.

Ранее Захарова сообщила, что Зеленский безуспешно пытался оказать давление на страны НАТО, используя тему возможного обретения Киевом ядерного статуса.