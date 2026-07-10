Ощутимое землетрясение произошло в российском регионе

EMSC: Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Камчатке

Ощутимое землетрясение произошло у восточных берегов Камчатки. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 10 июля, в 10:38 по местному времени (01:38 мск). Их магнитуда достигала 4,2 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением, которое способно привести к незначительным повреждениям вблизи эпицентра.

Эпицентр явления находился в 76 километрах к северо-востоку от города Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 56 километров. О пострадавших и разрушениях информация не поступала. Угрозу цунами в российском регионе не объявляли.

Ранее в тот же день два землетрясения произошли у побережья Курильских островов. Первое имело магнитуду 4,7, его эпицентр находился в Тихом океане, в 101 километре восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Второе такое явление магнитудой 4,2 зафиксировали в 81 километре восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир.