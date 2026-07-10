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Из жизни
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09:01, 10 июля 2026Из жизни

Пара заблудилась в горах и выживала там пять дней

В Италии супруги выжили в горах благодаря ручью и старой хижине
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Antonio De Lorenzo

В Италии супругов, заблудившихся в Доломитовых Альпах, нашли живыми. Об этом сообщает Corriere del Veneto.

42-летний Давиде Чезарони и 38-летняя Кьяра Пезарези перестали выходить на связь еще 2 июля. Тогда их телефоны разрядились. Тревогу забили только 6 июля, когда пара не явилась на работу.

Впоследствии Чезарони и Пезарези рассказали, что сбились с маршрута и решили остановиться у старой заброшенной хижины. Рядом протекал небольшой ручей. Супруги назвали его стимулом, который заставлял их верить в спасение. Супругам пришлось выживать в горах пять дней.

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Пару эвакуировали на вертолете. Отмечается, что у них нет серьезных травм. Чезарони признался, что они с женой совершенно измотаны, но испытывают огромное облегчение.

Ранее сообщалось, что в японской провинции Хоккайдо властям пришлось спасать альпинистов от медведя при помощи вертолета. Хищник ростом около полутора метров преградил дорогу людям, которые находились от него примерно в 50 метрах.

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