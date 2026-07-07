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20:27, 7 июля 2026Из жизни

Альпинистов пришлось спасать от медведя с помощью вертолета

В японской провинции Хоккайдо альпинистов пришлось спасать с горы Томурауси из-за медведя
Никита Савин
Никита Савин

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

В японской провинции Хоккайдо властям пришлось спасать альпинистов от медведя при помощи вертолета. Об этом сообщает телеканал UHB.

Инцидент произошел в субботу, 4 июля. Группа из четверых альпинистов столкнулась со зверем на высоте 1,7 тысячи метров во время спуска с горы Томурауси. Медведь ростом около полутора метров преградил дорогу людям, которые находились от него примерно в 50 метрах. Через некоторое время хищник скрылся из виду, но и альпинисты побоялись двигаться дальше, подозревая, что он бродит неподалеку.

В итоге они вызвали спасателей, которые прилетели на вертолете и вывезли их. В полицейском отчете отмечается, что у альпинистов была колокольчики и свистки для отпугивания медведей, но не было специального спрея. Это квалифицируется как недостаточная подготовка к восхождению на Томурауси, так как там живет много хищников. Тем не менее с туристов не будут взыскивать сумму, потраченную на вылет спасательного вертолета.

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