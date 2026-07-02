Нашествие медведей парализовало железнодорожное сообщение

В Японии железнодорожное движение остановилось после того, как поезд врезался в медведя

Продолжающееся в Японии нашествие медведей привело к тому, что в префектуре Акита оказалось парализовано железнодорожное сообщение. Об этом сообщает The Japan News.

Инцидент произошел утром 30 июня на перегоне между станциями Вада и Уго-Сакаи. Скоростной поезд Синкансэн, следовавший из Акиты в Токио, врезался в стоявшего на путях медведя и совершил экстренную остановку. После пятиминутной задержки состав продолжил движение на сниженной скорости до ближайшей станции.

В результате аварии никто из 200 пассажиров и членов экипажа не пострадал. После проверки технического состояния состава движение было возобновлено. Однако движение по линии было остановлено примерно на сорок минут. Судьба медведя неизвестна.

Противостояние людей и медведей в Японии стало одной из главных мировых новостей 2025 года. Количество пострадавших составило 238 человек, 13 японцев стали жертвами хищников. Весь год местные власти требовали ужесточить меры борьбы с медведями, но их оказалось недостаточно.

В 2026 году нашествие продолжилось. К началу июня в Японии зафиксировали рекордное количество встреч людей с медведями — около 50 тысяч случаев, в основном, на северо-востоке страны.

Ранее сообщалось, что медведи напали на людей в двух префектурах Японии. Они растерзали женщину и покалечили четырех человек.