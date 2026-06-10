Японские медведи снова убивают людей. Они стали умнее, опаснее и почти добрались до Токио. Пострадал турист из России

«Лента.ру»: В Японии медведи убили четырех человек за два месяца, пострадал россиянин

Противостояние людей и медведей в Японии стало одной из главных мировых новостей 2025 года. Количество пострадавших составило 238 человек, 13 японцев хищники убили. Весь год местные власти требовали ужесточить меры борьбы с медведями и многого добились. Однако начало текущего года показывает, что этих мер явно недостаточно. «Лента.ру» рассказывает, почему медведи в Стране восходящего солнца стали еще опаснее.

Власти в панике закрыли почти сотню школ в окрестностях Токио

Последней громкой новостью с фронтов борьбы с нашествием медведей стало закрытие 94 школ в городе Уцуномия, находящемся всего в 100 километрах от Токио. Медведя в городской застройке там заметили 7 июня, и это первый подобный случай.

Это событие обозначило одну из главных проблем, с которой столкнулись японцы в 2026 году, — медведи расширяют ареал обитания и, похоже, включили в него даже крупные города. В 2025-м речь в основном шла о вторжениях хищников в небольшие населенные пункты на границах лесных и горных зон. Уцуномию назвать поселком на отшибе никак нельзя — там живет более полумиллиона человек.

При этом печальная статистика показывает, что медведи опережают свой кровавый график прошлого года. Если за первые месяцы 2025-го финансового года погибло три человека, то в теперь жертв уже на одну больше

Утром 2 июня хищник растерзал женщину в горах рядом с городом Акита одноименной префектуры. В полицию обратились родственники японки и заявили, что она не вернулась домой после похода за травами. Вскоре сотрудники полиции обнаружили в лесу сильно поврежденные останки женщины. Рядом находился агрессивный медведь, которого правоохранители ликвидировали на месте.

Медведь на территории школы в городе Уцуномия, 7 июня 2026 года. Кадр камеры наблюдения Кадр: Utsunomia Orion Shopping Arcade

В тот же день еще один медведь покалечил четверых рабочих сталелитейного завода компании OKI в городе Фукусима. После этого происшествия власти заявили о новой опасности.

Медведь из Фукусимы оказался чрезвычайно умен

На видео, снятом камерой наблюдения на территории завода, видно, как крупный гималайский медведь напал на мужчину около проходной. Пострадавшего, которого хищник уже повалил на землю, удалось спасти водителю легковушки.

Испугавшись машины, медведь скрылся в офисном здании, где напал еще на одного сотрудника. Затем он оказался в цеху и покалечил двоих рабочих. Медведь прятался на территории завода до вечера, а потом сбежал, перебравшись через забор.

Очевидцы рассказали, что животное было невероятно умным. Сотрудники предприятия видели, как медведь открыл водопроводный кран, чтобы напиться. После бегства незваного гостя рабочие рассказали, что он сумел открыть окно на первом этаже, не разбив его

Медведь на территории завода в Фукусиме, 2 июня 2026 года Фото: Kyodo / Legion-media.com

Более того, полицейские трижды стреляли в медведя дротиками-шприцами со снотворным, но препарат не подействовал. Биологи сразу же отметили, что этот хищник не только совершенно не боялся людей, но и хорошо знал, как обращаться с простыми устройствами. Вероятно, этот набег на город был для него не первым. Ученые говорят, что за прошедший год звери поумнели, набрались опыта, и бороться с ними станет сложнее.

Агрессивные медведи в Японии стали крупнее

Судя по некоторым новостям, медведи стали не только умнее, но и крупнее. В конце апреля на японском острове Хоккайдо поймали бурого медведя весом 330 килограммов, еще один 280-килограммовый зверь покалечил 60-летнего охотника. Причем этого медведя не остановили две пули.

Биологи считают, что из-за неурожая желудей в лесах Японии медведи стали чаще совершать набеги на сельскохозяйственные угодья и есть более питательные культурные растения. Также косолапые регулярно разоряют помойки в населенных пунктах, где тоже много калорийной еды. Сами медведи, конечно, не стали больше, но они значительно лучше питаются и набирают куда больший вес, чем раньше.

При этом некоторые ученые убеждены, что в города хищников гонит совсем не бескормица. Данные исследования, опубликованного в феврале в научном журнале Mammal Study, свидетельствуют, что медведи, которые нападали на людей, скорее всего, не страдали от голода

Исследователи из Токийского университета сельского хозяйства и технологий и Исследовательского центра горных районов префектуры Симане установили, что годам низкого урожая желудей на дубах обычно предшествовали периоды хорошего или умеренного плодоношения. Медведи, выходившие к людям в такие годы, оказывались достаточно упитанными. По мнению авторов, животных привлекали плодовые деревья на заброшенных фермерских участках.

Эти вторжения, вероятно, были связаны не с плохим питанием, а с наличием привлекательных источников пищи из статьи в научном журнале Mammal Study

Медведь в горах Хоккайдо Фото: Tatsuo Nakamura / Shutterstock / Fotodom

Иными словами, выращиваемые людьми злаки, овощи и фрукты просто вкуснее и их проще получить. А из-за сокращения населения в японской провинции и уменьшения количества охотников, добраться до такой пищи стало безопаснее.

Нападение на российского туриста в окрестностях Токио вызвало виток обсуждений мифа о спасительных колокольчиках

Еще одна громкая дискуссия по поводу японских медведей и способах защиты от них развернулась весной. 17 мая хищник напал на 30-летнего российского туриста, который совершал одиночное восхождение на гору Муцуиси на западе префектуры Токио.

Крупный гималайский медведь набросился на мужчину около полудня. Хищник сильно укусил россиянина за левую щеку, разодрал руки и левое плечо. Тем не менее пострадавший сумел вызвать спасателей. Его вывезли с места происшествия на вертолете. Врачи в больнице сказали, что его состояние было тяжелым.

Власти тут же заявили, что россиянин стал жертвой медведя потому, что у него не было с собой традиционного кума-судзу («медвежьего колокольчика»). В Японии веками считалось, то они успешно отпугивают хищников.

Однако многие японские ученые и охотники давно борются с так называемым судзу-синава («мифе о колокольчиках»). В частности, после нападения на туриста из России охотник с 40-летним стажем Мориеси Такаянаги заявил в интервью изданию Diamond Online, что колокольчики давно не производят ожидаемого эффекта на медведей, особенно в горных районах.

Колокольчики теперь совсем не работают. Медведи к ним привыкли. Ты можешь звенеть им сколько угодно, а медведь будет просто сидеть в зарослях и смотреть на тебя Мориеси Такаянаги из интервью Diamond Online, 21 мая 2026 года

Профессор Хирото Эноки из Университета Хоккайдо и его коллега Синсукэ Коикэ из Токийского университета сельского хозяйства и технологий и вовсе заявили, что звон колокольчика может послужить для медведей «приглашением на пир». Звери привыкли питаться на фермерских полях, и для них выстроилась устойчивая связь: звон колокольчика — признак присутствия человека, а где человек, там и вкусная калорийная еда.

Медведи на ферме в Японии Кадр: NHK World Japan

Так что японцам придется поискать что-то более существенное для отпугивания медведей. Такаянаги сказал, что лучше всего на хищников действуют петарды. Власти все еще рекомендуют использовать колокольчики или громко включать портативный радиоприемник.

Японские власти приняли десятилетнюю программу по борьбе с медведями

В 2025 году больше всего людей (семерых) медведи растерзали осенью. На весну и вторую половину лета — традиционные периоды активности хищников — пришлось по три жертвы. В этом году погибло уже четверо и пострадал 21 человек.

Нового пика нападений японские власти ожидают в июле-сентябре, однако медведи уже доказали, что традиционные циклы их мало волнуют. Раньше японские медведи впадали в спячку значительно раньше, а шатунами считали тех, кто еще бродил по лесу в начале ноября. Теперь все изменилось, и звери угрожают японцам чуть ли не круглый год.

В частности, в декабре 2025-го хищники только за один день покалечили четверых человек, причем все нападения произошли в разных концах страны

В конце марта правительство утвердило новую программу по борьбе с нашествием медведей. До 2034 года только на острове Хоккайдо планируется отловить или ликвидировать более 12 тысяч особей, сократив поголовье на 70 процентов. В других регионах намечены такие же меры.

Власти хотят нанять 2,5 тысячи охотников и разослать по префектурам 10 тысяч ловушек. Впрочем, все эти меры пока только начинают реализовываться, и про их эффективность говорить рано. А пока медведи в Японии продолжают нападать на людей, обещая сделать 2026 год не менее кровавым, чем 2025-й.