В Японии появились агрессивные медведи небывалого размера

В Японии поймали медведя небывалых размеров

На японском острове Хоккайдо поймали бурого медведя весом 330 килограммов, еще один зверь массой 280 килограммов напал на охотника. Об этом сообщает издание News On Japan.

Первое нападение произошло 26 апреля. Огромного зверя не остановили даже две пули. На следующий день, 27 апреля, в ловушку в районе городка Томамаэ попал второй медведь. Самец длиной около 2,2 метра выглядел грузным, хотя только недавно вышел из спячки. На видео из клетки зверь бросается на наблюдателей и ревет. Бывалые охотники признались, что впервые видят таких крупных медведей весной.

Небывалые размеры хищников, появившихся на острове, прокомментировал профессор Университета Ракуно Гакуэн Есикадзу Сато. Он предположил, что перед спячкой медведи отъедались кукурузой и потому смогли накопить достаточное количество жира. По его подсчетам, до зимы зверь из Томамаэ мог весить более 400 килограммов.

В 2025 году в Японии зафиксировали небывалое число нападений медведей на людей. Звери стали приходить в города, где их прежде не видели, и растерзали 13 человек. Еще 217 человек остались живы, но получили ранения.

Первоначально нашествие связывали с плохим урожаем желудей и орехов, которыми обычно питаются медведи. Исследование, опубликованное в научном журнале Mammal Study, опровергло это объяснение. Данные свидетельствуют, что медведи, которые нападали на людей были сытыми.

Ранее сообщалось, что медведи в Японии отказались впадать в спячку и продолжили нападать на людей. Хищники покалечили четверых пенсионеров за день.