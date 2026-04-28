Медведь получил две пули, поднялся и напал на охотника

В Японии бурый медведь напал на охотника, выстрелившего в него

В японской префектуре Хоккайдо 60-летний охотник пострадал в результате нападения бурого медведя. Об этом сообщает NHK World Japan.

Пять охотников отправились в горы, чтобы отстреливать проснувшихся после спячки медведей. Они рассчитывали предотвратить нападение хищников на людей. В первого медведя, которого они встретили, выстрелил охотник Ханада Юдзи. Зверь упал, скатился по склону, но выжил и продолжал рычать.

Еще один мужчина подошел к медведю и выстрелил второй раз. Хищник, получивший две пули, нашел силы подняться и напасть на него. Охотникам понадобилось время, чтобы с ним справиться. По их словам, медведь был огромным: его вес достигал 300 килограммов.

Юдзи заявил, что увидел подобное сопротивление зверя впервые за 20 лет. Он выразил надежду, что пострадавший, на лице и голове которого остались глубокие раны, скоро поправится.

Ранее сообщалось, что на севере Японии медведь ранил полицейского, который искал в горах пропавшего человека. Рядом с местом нападения коллеги пострадавшего нашли растерзанные останки женщины.

