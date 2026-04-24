05:04, 24 апреля 2026

Медведь растерзал женщину и напал на полицейского

Юлия Юткина
Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

На севере Японии медведь ранил полицейского, который искал в горах пропавшего человека. Об этом сообщает NHK World.

20 апреля в горной местности нашли брошенный автомобиль. Он был припаркован на обочине, и его двигатель все еще работал. Полицейские предположили, что водитель машины пропал в горах.

21 апреля четверо полицейские отправились с местными охотниками на поиски. В горах они и столкнулись с медведем. Хищник напал на 56-летнего полицейского и оставил ему раны на лице, прежде чем с ним расправились охотники. Рядом с местом нападения они нашли растерзанные останки женщины.

Пострадавшего полицейского доставили в больницу. Он находится в сознании. Тем временем его коллеги пытаются установить личность погибшей. Предполагается, что она — владелица брошенной машины, на которую напал медведь.

Ранее сообщалось, что в Анкоридже, где в августе 2025 года состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, бурый медведь напал на двоих американских военных. Чтобы справиться с хищником, они применили слезоточивый газ.

