05:51, 18 апреля 2026

Медведь напал на двоих американских военных в месте встречи Путина и Трампа

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Анкоридже, где в августе 2025 года состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, бурый медведь напал на двоих американских военных. В результате этой встречи они получили травмы, сообщает агентство Associated Press.

«Инцидент произошел в четверг (16 апреля, — прим. «Ленты.Ру»), когда военные участвовали в "тренировочном мероприятии по ориентированию на местности" в Арктик-Вэлли», — говорится в сообщении.

О том, в каком состоянии находятся военнослужащие, не сообщается. Как отмечает агентство, чтобы справиться с бурым медведем, они применили слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что в пригороде Лос-Анджелеса медведь напал на женщину, выгуливавшую собаку у себя во дворе.

