Медведь напал на двоих американских военных в месте встречи Путина и Трампа

В Анкоридже бурый медведь напал на двоих американских военных. В результате этой встречи они получили травмы, сообщает агентство Associated Press.
«Инцидент произошел в четверг (16 апреля, — прим. «Ленты.Ру»), когда военные участвовали в "тренировочном мероприятии по ориентированию на местности" в Арктик-Вэлли», — говорится в сообщении.
О том, в каком состоянии находятся военнослужащие, не сообщается. Как отмечает агентство, чтобы справиться с бурым медведем, они применили слезоточивый газ.
Ранее сообщалось, что в пригороде Лос-Анджелеса медведь напал на женщину, выгуливавшую собаку у себя во дворе.