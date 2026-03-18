Медведь напал на американку во дворе ее дома

В США медведь напал на женщину с собакой

В США медведь напал на женщину, выгуливавшую собаку у себя во дворе. Об этом сообщает New York Post.

Случай произошел в пригороде Лос-Анджелеса утром в субботу, 14 марта, у подножия горной гряды Сан-Габриэль. Зверь вышел из леса, внезапно приблизился к женщине и полоснул ее когтями по задней поверхности голени. Испуганная американка сумела вырваться и убежать от медведя вместе с питомцем. Соседи вызвали спасателей, пострадавшую доставили в больницу с ранениями.

Уже через несколько часов местные жители заметили в окрестностях двух медведей, причем один из них прятался под домом. Нападение на человека в этом районе произошло впервые.

Сосед пострадавшей рассказал, что за пару минут до атаки встретил медведицу с медвежонком, и та мирно ушла. Другой житель сообщил, что медведь жил под его домом около двух месяцев и успел порвать тент на машине.

Власти призвали при встрече с хищником сохранять спокойствие и медленно отступать, не поворачиваясь к нему спиной.

Ранее в Японии медведь покусал мужчину, который провалился к нему в берлогу и разбудил. Инцидент произошел 8 марта на горе Ивакамияма в префектуре Иватэ.