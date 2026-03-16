69-летний мужчина провалился в берлогу, разбудил медведя и избил его

В Японии медведь покусал мужчину, который провалился к нему берлогу и разбудил. Об этом сообщает SoraNews24.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 марта, на горе Ивакамияма в префектуре Ивате. 69-летний мужчина со спутницей совершали пешую прогулку по туристической тропе. В районе выпало много снега, и туристы сбились с пути. В какой-то момент пожилой японец провалился в снег по пояс.

Сразу же выяснилось, что под ним была берлога со спящим медведем. Зверь проснулся и укусил незваного гостя за икру левой ноги. Затем он выскочил из берлоги и попытался напасть на спутницу мужчины. Японец избил хищника треккинговыми палками, и тот убежал в лес.

Туристы благополучно вернулись на тропу и добрались до ближайшего поселка. Укус медведя оказался поверхностным, здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

Комментировавшие новость в интернете встали на сторону медведя. «Если бы какой-то чувак ворвался бы ко мне в дом, я бы тоже начал с ним драться», — написал один из них.

В 2025 году в Японии зафиксировали небывалое число нападений медведей на людей. При этом исследователи выяснили, что звери нападали на японцев не из-за голода.