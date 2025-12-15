Свирепый медведь-шатун растерзал шесть жителей тихой деревни. С ним не могли справиться солдаты. Как это удалось охотнику-пьянице?

«Лента.ру»: 110 лет назад в Японии медведь Кесагаке убил шесть человек за неделю

В последние годы Япония столкнулась с небывалым нашествием медведей. Хищники не только разоряют продуктовые магазины и пасеки, но и регулярно нападают на людей. В 2025 году зафиксировано более 200 подобных случаев, а жертвами стали 13 человек. Эти события напомнили жителям Страны восходящего солнца о жуткой истории, которая произошла ровно 110 лет назад в провинции Хоккайдо. Тогда огромный медведь-шатун за неделю растерзал шестерых жителей небольшой деревни, причем одна из жертв была беременна. «Лента.ру» рассказывает о легендарном Инциденте с бурым медведем в Санкэбэцу, который снова обсуждают японцы.

Огромный медведь начал с разорения амбаров

1915 год выдался для Японии вполне удачным. Благодаря подписанию китайским правительством документа, который прозвали «Двадцать одно требование», Поднебесная стала чуть ли не вассалом Страны восходящего солнца. Японские корабли вместе с флотами Антанты охотились за немцами в Азии, а японские артиллеристы обучали русских коллег.

Все эти успехи вряд ли волновали жителей деревень Санкэбэцу и Рокусензе, расположенных в глуши провинции Хоккайдо почти в 11 километрах от моря. Местные обитатели привыкли к достаточно суровым условиям жизни и обилию диких животных, бродящих вокруг. Деревни, которые по сути были одним поселением, построили недавно и почти все дома там представляли собой хижины из бревенчатых балок, крытые соломой. Однако события зимы 1915-го потрясли не только привыкших к жизни на природе поселенцев, но и всю страну. Инцидент в Санкэбэцу до сих пор считается самым кровавым нападением хищника на людей в японской истории.

В конце ноября жители Рокусензе и Санкэбэцу стали замечать, что по ночам кто-то пробирается в их амбары, разоряет запасы кукурузы и пугает скот. 20 числа фермер Томидзо Икеда из Рокусензе увидел около своего дома огромного медведя-шатуна, который, как считается, проснулся от голода. Икеда обратил внимание, что зверь очень большой и совершенно не боится людей. Фермер с сыном и двумя местными охотниками попытались выследить медведя, но потеряли след

30 ноября медведь появился уже в Санкэбэцу. Зверя подстрелили, но он сбежал. Камедзиро Икеда — сын фермера — с охотниками пошли по кровавому следу, но их остановила метель.

Реконструкция дома жителей деревень Санкэбэцу и Рокусензе Фото: Wikimedia Commons

Несмотря на неудачу они решили, что теперь медведь или издохнет, или полученная рана заставит его держаться подальше от деревни. Но восемь дней спустя началась та самая кровавая история, о которой в Японии помнят до сих пор.

Зверь ворвался в дом и растерзал маленькую девочку

Утром 9 декабря фермер Сабуро Ота из Рокусензе рано ушел в поле. Дома была его жена и шестилетняя Хасуми Микио — девочка, за которой та присматривала. Они остались перебирать фасоль. Когда Ота вернулся домой, он увидел Микио лежащей у печки. Когда же мужчина приблизился, оказалось, что на горле и голове ребенка зияют две раны, в которые можно было просунуть указательный палец.

Пол дома был залит кровью, а его жены нигде не было. Со всей округи сбежались люди. Они предположили, что медведь ворвался в дом, расправился с ребенком и утащил женщину через окно, так как на раме нашли ее волосы. Жители района были в ужасе.

На следующее утро Исигоро Сайто, живший выше по течению местной речушки, отправился собирать отряд из жителей. Ему удалось набрать 30 мужчин, вооруженных холодным оружием и охотничьими винтовками. Они отправились в лес и примерно в 150 метрах от границы Рокусензе столкнулись с медведем. Мужчины попытались открыть огонь по зверю, но выстрелила только одна винтовка — остальные дали осечки. Тем не менее пуля достигла цели, а огромный медведь убежал.

Вскоре охотники нашли пропавшую жену фермера закопанной в снегу. Вернее, нашли то, что от нее осталось. Медведь сожрал все, кроме рук и головы женщины

В отряде был опытный охотник на медведей Хейкичи Ямамото. Он заявил, что узнал зверя по характерным белым пятнам на груди. По словам Ямамото, это был тот же медведь, который недавно расправился с тремя женщинами из народа айнов. Зверя прозвали Кесагаке (так называют косую рану от плеча, нанесенную мечом), потому что белые пятна на его груди шли наискосок.

Кадр: фильм «Желтые клыки»

Вскоре Ямамото, ветерана Русско-японской войны и самого опытного охотника в округе, попытались привлечь к походу в горы за медведем. Однако выяснилось, что за прошедшие несколько часов он успел заложить свою винтовку Мосина, добытую на войне в виде трофея, и напиться на полученные деньги.

Кесагаке снова напал на жителей деревни во время поминок

Овдовевший и убитый горем Ота устроил традиционное ночное бдение по усопшим. Из-за страха перед медведем почти никто из соседей не пришел. Было только девять ближайших родственников. Во время церемонии в дом снова ворвался Кесагаке.

Хищник перевернул гробы, а участники поминок бросились в рассыпную. Троим удалось вырваться на улицу, остальные взобрались на балки дома, причем один из мужчин так испугался, что залез на плечи жены и запрыгнул с них на балку под потолок.

Женщине чудом удалось выжить и, как говорят, муж до конца дней не мог смотреть ей в глаза от стыда. По счастливому стечению обстоятельств, в доме Оты никто не пострадал. Медведь снова убежал

В 300 метрах от места поминок ужинал отряд ополченцев. Услышав о новом нападении, мужчины бросились к дому Оты, но Кесагаке уже не было. В это время 11 человек, в основном женщины и дети, укрылись в доме Ясутаро Акигаке, который жил в полукилометре от Оты. Среди них находилась беременная Таке Сайто — жена главы отряда охотников Исигоро Сайто — и двое их детей. Мужчина, который собрал первый отряд ополченцев, отправился в ближайший город Томамаэ на побережье. Там был телеграф и можно было связаться с властями Саппоро и попросить помощи.

Через 20 минут после событий на поминках, обезумевший Кесагаке вломился в дом Акигаке через окно. В панике находившиеся внутри перевернули светильники, и хижина погрузилась во тьму. Медведь принялся нападать на людей. Последней его жертвой стала Таке Сайто и ее нерожденный ребенок. Позже спасшиеся рассказывали, что она умоляла зверя пощадить его.

На разрывай мой живот! Перегрызи мне горло и убей!

Таке Сайто

Кроме женщины, Кесагаке растерзал обоих ее сыновей — трехлетнего Харуеси и шестилетнего Ивао. Зверь добрался и до трехлетнего Киндзо Акигаке — одного из сыновей хозяина. Его жене Яе и еще троим детям удалось спастись. Все это произошло за несколько минут.

Современная реконструкция нападения Кесагаке Фото: Wikimedia Commons

Услышав крики к дому прибежали мужчины. Медведь выскочил через дверь и скрылся в лесу. Выстрелить в него скованные ужасом ополченцы не успели. Первым, что они увидели в доме, была растерзанная Таке Сайто. Ее нерожденного сына Кесагаке вытащил из утробы, но не сожрал. Ребенок якобы еще подавал признаки жизни, но вскоре его не стало.

На медведя открыл охоту огромный отряд

После второго нападения всех жителей Рокусензе эвакуировали в здание школы в трех километрах от деревни. 12 декабря Департамент полиции префектуры Хоккайдо получил доклад Исигоро Сайто, который еще не знал, что лишился семьи. Власти сформировали карательный отряд, чтобы найти и уничтожить Кесагаке.

Руководитель отряда, полицейский Мицугу Суга, прибыл с бойцами в деревню. Он разработал план, согласно которому медведя предлагалось ловить на живца. В дикой природе бурые медведи часто возвращаются к останкам жертв, чтобы доесть их.

Суга предложил оставить тела убитых селян в доме и дожидаться Кесагаке в засаде. Родные погибших сначала запротестовали, но в итоге поняли, что это, возможно, единственный шанс отомстить зверю

Приманка сработала, однако медведь лишь заглянул в дом, где лежали тела. Как будто чувствуя ловушку, Кесагаке несколько раз обошел хижину и убежал в лес. Более того, в тот же день он в третий раз появился около дома Оты, но подстрелить его не удалось.

13 декабря в Рокусензе прибыло еще 30 солдат. В тот же день Кесагаке вернулся и последовательно вломился в восемь домов в оставленной жителями деревне. Подстрелить его опять не удалось.

Легендарный охотник Хейкичи Ямамото, узнав о втором нападении, прервал свои возлияния, нашел деньги, чтобы выкупить винтовку, и снова прибыл в Рокусензе. Он даже заметил, как Кесагаке вламывался в один из домов, но стрелять почему-то не стал.

Вечером 13 декабря дозорные заметили огромную тень на другом берегу реки. Солдаты открыли огонь и тень исчезла. На месте они нашли следы крови. Следующим утром карательный отряд выдвинулся по следу.

Ямамото шел несколько впереди остальных. Вскоре он заметил Кесагаке, который наблюдал за людьми, но не видел его. Ямамото подкрался к зверю на 20 метров и выстрелил ему точно в сердце. По словам охотника, это не произвело на гигантского медведя никакого впечатления. Он поднялся на задние лапы и пошел на Ямомото. Тогда охотник выстрели зверю в голову

Кадр: фильм «Желтые клыки»

В десять часов утра 14 декабря людям объявили, что с гигантским медведем покончено. Его размеры действительно были пугающими. Рост зверя равнялся 2,7 метра. Вес — более 340 килограммов. При этом голова медведя была непропорционально крупной, а клыки просто огромными.

После нападений жители не вернулись в деревню

Рассказывают, что жители Рокусензе и Санкэбэцу разделали тушу монстра, сварили и съели его в отместку за родных и соседей. Череп и лапы исполинского хищника сохранили, но позже они куда-то делись. Кровавые события декабря 1915 года поселили в местных жителях суеверный страх. Многие были уверены, что Кесагаке был не обычным медведем, а о́ни — огромным демоном-людоедом.

Рокусензе и Санкэбэцу вскоре опустели. Пережившие кошмарные события люди не могли оставаться на месте, где неведомое зло расправилось с их близкими. Поселения пустовали до 1946 года, а позже были ликвидированы.

Несмотря на серьезный резонанс, Инцидент с бурым медведем с Санкэбэцу надолго забыли. Восстановил подробности этой кровавой истории писатель Моритаке Кимура, который в 1961 году работал в Томамаэ инспектором министерства сельского хозяйства. Он побеседовал с 30 еще живыми очевидцами тех событий и их родными. Кимура признавал, что это исследование вряд ли представляет ценность с академической точки зрения, так как основано исключительно на показаниях свидетелей, но все же важно для сохранения памяти о жертвах и героях тех событий.

С тех пор история о кровожадном медведе-людоеде Кесагаке стала популярна в Японии. По ее мотивам было написано два романа, выпущена радиопостановка и даже манга. А в 1990 году в Японии сняли фильм «Желтые клыки», посвященный этим событиям. Главную роль в нем сыграл знаменитый актер Хироюки Санада

Сейчас на месте, где когда-то стояла деревня Рокусензе, расположен храм, посвященный этим событиям, а в Томамаэ приезжих встречают многочисленные статуи огромного медведя перед гостиницами и ресторанами. Там же действует музей, посвященный событиям 1915 года, а на их месте реконструированы старые хижины и тоже установлены чучела Кесагаке.

В последние три года медведи снова повадились регулярно нападать на тихие города и деревни в японской глуши. В сентябре их разрешили отстреливать при любом подозрении на угрозу людям. Так что события 110-летней давности уже не воспринимаются жителями Хоккайдо как полузабытая страшная история. Особенно, учитывая растущее количество жертв новых нападений.