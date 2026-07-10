«Самая красивая спортсменка мира» вызвала ажиотаж в сети снимками в едва заметном бикини

Американская гольфистка и блогерша Пейдж Спиранак, которую в 2022 году мужской журнал Maxim удостоил звания «самой красивой спортсменки мира», устроила фотосессию в откровенном купальнике и вызвала ажиотаж в сети. Публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость запечатлела себя загорающей на шезлонге. Она позировала перед камерой в едва заметном бикини, состоящем из крошечного бюстгальтера с пестрым принтом и плавок с тонкими завязками на талии. При этом на размещенных кадрах видно, что ее волосы были распущены, а на лице присутствовало минимальное количество макияжа. «Солнечный свет и линии загара», — подписала Спиранак пост, набравший 80 тысяч комментариев и более трех тысяч комментариев.

Поклонники оказались в восторге от фигуры спортсменки. «Шикарная», «Как всегда потрясающая», «Невероятная и великолепная», «Самые красивые линии загара», «Ты выглядишь совершенно очаровательно», — высказывались они.

В июле прошлого года Пейдж Спиранак ответила на критику откровенных нарядов. Гольфистка рассказала, что на протяжении всей спортивной карьеры ее заставляли носить неудобную одежду. По этой причине она стала чаще появляться на поле в более откровенном виде.