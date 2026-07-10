Минск раскрыл планы по привлечению ВСУ к ответственности за удар по автобусу с детьми

МИД Белоруссии хочет добиться международного расследования удара ВСУ по автобусу с детьми

Минск собирается добиться международного расследования удара ВСУ по автобусу с детьми. Планы Белоруссии раскрыла начальник главного управления многосторонней дипломатии белорусского МИД Ирина Величко, передает РИА Новости.

«Да, планируем. Такой вопиющий случай нельзя было оставить без внимания», — ответила она на вопрос журналиста.

Самым главным шагом по привлечению Вооруженных сил Украины (ВСУ) к ответственности Величко считает созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН по инициативе Минска.

17 июня Вооруженные силы Украины атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, которая ехала на отдых в Геленджик через Брянскую область. В результате атаки ударного беспилотника пострадали восемь человек, шестеро из них — дети.