Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире

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Спортивный корреспондент телеканала Sky сумела остановить несущегося вокруг ипподрома коня, несмотря на то, что сама попала под его копыта. Девушке удалось быстро встать на ноги и обуздать животное. Видео инцидента опубликовал британский портал The Telegraph.

Хейли Мур (Hayley Moore) готовила сюжет о скачках для одного из спортивных телеканалов. В финале один из коней сбросил жокея и резко понесся галопом прямо на нее. Журналистка попыталась остановить животное и получила удар на скорости около 30 миль в час (около 48 километров в час — прим. «Ленты.ру»). Несмотря на то, что лошадь протащила ее по земле, девушка схватила поводья и успокоила животное. Через несколько минут корреспондент провела интервью с победителем соревнований.

Поступок девушки был высоко оценен как среди журналистов, так и среди спортсменов. Коллега Мур Джейсон Вивер (Jason Weaver) заявил, что эта история является одной из страшнейших. «Это лишь потому, что Хейли была окружена лошадьми всю свою жизнь и точно знает, что делать, — поэтому она смогла показать необходимые способности, умения и храбрость, чтобы сделать именно то, что она сделала», — сказал он. Известный ирландский жокей Пэт Смуллен (Pat Smullen) заявил, что не ожидал меньшего от Мур.

Фамилия Мур является одной из наиболее известных в мире конного спорта: почти вся семья корреспондента выступает в качестве жокеев, а ее отец — заслуженный тренер.

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