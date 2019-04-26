Парень раскрыл девушкам способ отбиться от назойливых ухажеров и стал звездой

Американский блогер Тревор Норрис (Trevor Norris) завоевал уважение девушек в сети после того, как продемонстрировал в Twitter, как избавиться от навязчивых ухажеров в соцсетях и мессенджерах.

Норрис предложил отправлять надоедливым парням его фотографии, представляя блогера своим бойфрендом. Одна из его фотографий стала вирусной, набрав 100 тысяч лайков.

В комментариях девушки начали благодарить Тревора. Отдельные пользовательницы публиковали свои скриншоты с перепиской, демонстрирующей, что идея Норриса работает.

С ростом популярности фотографий блогера эффективность лайфхака снизилась. Норрис предупреждал об этом заранее, поскольку из-за вирусности его фото все больше парней будут понимать, что их дурачат. Он посоветовал девушкам писать в личные сообщения для получения свежих снимков, в том числе без его лица. «Много людей заплатили мне, чтобы я сделал особые фото. Так что скоро я сделаю еще несколько вариаций», — добавил он.

Норрис специализируется на коротких комедийных видео в Instagram.

В феврале русскоязычные пользовательницы Twitter рассказали свои истории о назойливых ухажерах. Некоторые из них в попытке завоевать девушку прибегали к преследованию и угрозам.

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