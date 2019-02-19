В сети посетовали на «культуру завоевания» женщин и обсудили назойливых ухажеров

Русскоязычные пользовательницы Twitter поделились историями о назойливых ухажерах, которые в попытке завоевать девушку прибегали к преследованию и угрозам. Тред приобрел популярность в сети.

Обсуждение началось с сообщения пользовательницы под ником john striDIEr, которая выразила недовольство культурой завоевания женщин, и посчитала, что в действительности она никак не связана с проявлением любви. В комментариях участники обсуждения поддержали автора публикации и принялись рассказывать свои истории о неудачном опыте с подобными «завоевателями». Так, одна из комментаторов рассказала историю своей матери, ухажер которой угрожал самоубийством.

«От одного два года отделаться не могла. Это при том, что свое отсутствие к нему интереса я обозначала словами "Нет. Никогда. Даже в случае опухоли мозга”», — поделилась юзер под ником Restless Universe.

Оригинальная публикация собрала почти тысячу ретвитов и более 6,5 тысячи лайков.

В феврале россияне поделились в Twitter лайфхаками, которые позволили им сэкономить деньги. Автор поста посоветовала подписчикам не ходить по магазинам на голодный желудок, поскольку в этом случае покупок будет больше.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!