Россияне вспомнили об ужасах школьной жизни

Русскоязычные пользователи сети рассказали о самых странных и ужасных вещах, которые делали школьные учителя. Флешмоб начала пользовательница Twitter под ником @svetachalova.

Девушка рассказала, что ее школьная преподавательница кричала на пятиклассника за грязную рубашку, хотя у родителей мальчика не было денег даже на тетрадки. Другая же сотрудница школы валенком избила ее одноклассника на уроке музыки.

Пользователь @dyukro вспомнила, что учитель физкультуры заставлял ее заниматься на уроках несмотря на пожизненное освобождение из-за страшной болезни.

По словам юзера @natroechku, учитель в его школе поиздевался над ребенком, который на днях потерял обоих родителей.

Пользователь @Dandelion_Ra заявила, что ее школьный преподаватель по информатике сильно избивал учеников, к тому же часто приходил на занятия в нетрезвом состоянии.

Один из участников треда вспомнил, что его бывшая учительница ежедневно материлась, заходя в класс, а также обзывала всех учеников олигофренами.

Ранее британка Даниэлла Роуланд обратила внимание на безграмотность школьной учительницы ее дочери. Женщина опубликовала домашнее задание с орфографическими и грамматическими ошибками в Facebook, тем самым опозорив преподавательницу и администрацию школы.

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