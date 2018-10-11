Обруганный учитель блестяще ответил директору и стал героем среди коллег

Школьный учитель посвятил поэму директору школы, который назвал уроки мужчины «дерьмовыми». Стихотворение доступно на странице пользователя @MrBspeaks в Twitter.

В 34-строчном произведении обруганный учитель описал скрупулезный процесс подготовки к последнему проведенному занятию. Автор поэмы написал, что не ложился спать до часа ночи, а на следующий день пришел в класс с учебниками, купленными на свои деньги. Он также подробно рассказал о проведении урока и о чувстве удовлетворенности в конце занятия.

Однако в финале поэмы учитель написал, что некоторые не оценили его труд по достоинству.

«В заключение, я сказал бы, что это было хитом, но вы мне сказали, что это было дерьмом», — отметил педагог, обращаясь к директору учебного заведения.

Пост @MrBspeaks в Twitter быстро набрал вирусную популярность. Коллеги учителя сделали репосты записи и поставили лайки в знак солидарности. Они похвалили автора.

«Блестяще и безупречно! Если бы только родители знали, через сколько учителям приходится проходить ежедневно», — написал один из комментаторов.

«Очень смешно и грустно. Это напоминает мне, почему я ушла после 35 лет работы», — написала бывшая учительница.

Ранее администрация американской школы уволила преподавательницу после того, как та опубликовала видео с танцами на шесте.

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