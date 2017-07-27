Заваленная интимными фото американка пожаловалась матерям извращенцев

20-летняя жительница американского штата Аризона Мади Кон (Madi Kohn), получающая фотографии мужских половых органов, начала жаловаться матерям извращенцев. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает BuzzFeed.

По словам Кон, пользователи Tinder прислали ей множество интимных снимков. «Я не первый человек, который сталкивается с подобными вещами, однако со мной это происходит очень часто», — отметила она.

Чтобы избавится он назойливого внимания, Кон вывесила предупреждение: «Если вы пришлете мне фото своего полового органа, я отправлю их вашей матери».

Как утверждает девушка, большинство пользователей тут же прекратили спам. Однако одного из них это не только не остановило, но и подстегнуло к активным действиям. Он начал заваливать девушку непристойными сообщениями и даже отыскал ее Instagram-аккаунт, где и отправил Кон снимок своего полового органа.

Разозленная выходкой мужчины американка нашла его профиль на Facebook, а затем и аккаунт его матери, которой отправила полную переписку вместе с интимными фотографиями ее сына. «Девчонки сталкят круче ФБР», — похвасталась она.

Через день Кон позвонила женщина и принесла извинения на английском и испанском языках — она объяснила, что ее сын хороший парень, и пообещала поговорить с ним о его поведении.

Через несколько дней назойливый спамер удалил свое настоящее имя из Instagram.«То, что она сделала, — незаконно. Нельзя распространять частные фото человека без его согласия», — возмутился он, отметив, что не собирается выдвигать обвинения против Кон, если девушка «оставит его и его семью в покое».