Звезду YouTube задержали за вымогательство интим-видео у малолетних фанаток

Известный YouTube-блогер и музыкальный исполнитель из Чикаго Остин Джонс (Austin Jones) арестован за склонение своих несовершеннолетних поклонниц к изготовлению порнографии, пишет The Daily Mail.

Сообщается, что 24-летний певец переписывался как минимум с двумя 14-летними поклонницами в Facebook и просил их прислать ему секс-видео. Одна из девушек утверждает, что молодой человек призвал доказать свою любовь к нему и обнажиться. Всего она выслала любимому исполнителю 25 видео, в том числе восемь с обнаженными гениталиями. Другая несовершеннолетняя почитательница творчества Джонса отправила ему 15 подобных видео.

В ФБР утверждают, что обе девушки предупреждали блогера о том, что им только 14. Сам исполнитель уверяет, что никогда не просил присылать ему секс-ролики, а в переписке речь шла о видео с тверкингом, пишет издание Chicago Sun-Times.

The Daily Mail приводит выдержки из скандальной переписки Джонса с поклонницами, согласно которым певец действительно просил их демонстрировать половые органы и адресовал им непристойные фразы. После ареста блогер признался, что видео приносили ему сексуальное удовлетворение.

За каждый эпизод Джонсу грозит до 15 лет тюрьмы. Как отмечает издание, Джонс не первый раз оказывается в центре скандала с малолетними. В мае 2015 года его обвинили в том, что он солгал о своем возрасте, чтобы получить от несовершеннолетней фанатки видео с тверком.

Джонс стал блогером в 2007 году. Он прославился благодаря перепевкам композиций известных групп. У него больше полумиллиона подписчиков на YouTube, его ролики в совокупности собрали свыше 24 миллионов просмотров.