Британца осудили за вымогательство интимных фотографий школьницы

19-летнего жителя Лондона Уильяма Эндрю Холдена (William Andrew Holden) осудили за вымогательство фотографий с обнаженкой. Об этом сообщает The Daily Mail.

Суд установил, что парень шантажировал школьницу и использовал эмоциональное давление при вымогательстве ее обнаженных селфи. Заполучив ее снимок в нижнем белье, злоумышленник пригрозил девушке разослать его всей школе, а за свое молчание требовал сфотографировать себя полностью обнаженной.

Отец жертвы рассказал на суде, что из-за шантажа школьница страдала от бессонницы, не могла сосредоточиться на уроках и постоянно чувствовала себя «под наблюдением».

Когда требования неприличных фотографий сменились прямыми угрозами об изнасиловании, пострадавшая рассказала о происходящем родителям и вместе с ними обратилась в суд.

Холдена приговорили к 260 часам общественных работ, которые тот должен выполнить в течение трех лет. Помимо этого, он обязан пройти пятилетнюю программу в группе секс-преступников.